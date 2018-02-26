المنظمة العربية للسياحة: 195سائحًا يجوبون المنطقة بحلول 2030

انسامد - 26 فبراير / شباط - استضافت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة السياحة احتفال "يوم السياحة العربي"، بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة حيث تم خلال الحفل تكريم المرشدين السياحيين، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرشد السياحي وتضمن الاحتفال فعاليات جسدت ذكرى الرحالة العربي ابن بطوطة وقدم عرض لزيارة الرحالة الشهيرة إلى عُمان، وكيف أبرز وصفه للمقومات البيئية الطبيعية والعادات المجتمعية للمدن العمانية التي زارها؟، كما تضمن الاحتفال أيضًا عروضًا تبرز أهم المعالم الحضارية والسياحية في الدول العربية ويسلط الضوء على الجهود القائمة لتنشيط السياحة العربية البينية وجهود تطوير القطاع السياحي في هذه الدول عبر البرامج والفعاليات المختلفة التي تأتي ضمن أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة الرامية إلى تعزيز التعاون العربي المشترك وتكامل الجهود لتطوير القطاع السياحي في الدول العربية.



وأوضح وليد علي الحناوي، الأمين العام المساعد بالمنظمة العربية للسياحة، بأن احتفالية يوم السياحة العربي، هذا العام تأتى تحت شعار "السياحة والتنمية المستدامة"؛ بهدف تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الوجهات والأنماط السياحية، بما يضمن استدامتها مع صون وحفظ المكونات البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة والمميزة لكل بلد والتي بموجبها تجعل صناعة السياحة ضمن تنمية مستدامة ذات تأثيرات إيجابية في خدمة التنمية المحلية دون التأثير على البيئة والمجتمع والاقتصاد، حيث تعتبر صناعة السياحة واستدامتها ضرورة وليست ترفا كوسيلة لتنمية دائمة وإيجابية للمجتمعات تعني تنظيمها وفق مخططات سياحية رشيدة ودفعها إلى تطبيق مبادئ التنمية حيث يمكن للسياحة الإسهام إسهاما مباشرا وغير مباشر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015؛ بهدف حماية كوكب الأرض وضمان المساواة بين جميع الشعوب ورفاهيتهم.



وأوضحت ميثاء بنت سيف المحروقية، وكيلة وزارة السياحة العمانية، بأن الاحتفاء بالمرشدين السياحيين العُمانيين، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرشد السياحي الذي يصادف 21 من فبراير من كل عام، حيث سيتم تقديم عرض لأهم جهود وزارة السياحة في هذا الجانب ودور المرشدين السياحيين في إبراز الصورة الحقيقية لمناطق الجذب السياحي مؤكدة على أهمية مهنة الإرشاد السياحي ودورها الرئيسي في تنمية المجتمعات السياحية، فضلًا عن تشجيع المهتمين والدارسين في القطاع السياحي على مزاولة العمل في مجال الإرشاد، مشيرة إلى أنه أقيم على هامش الاحتفال معرض مصاحب شاركت فيه عدة جهات معنية ومختصة وأكاديمية ومؤسسات طلابية ستقوم بعرض مبادراتها ومشاريعها التي قدمتها في مجال تطوير الجوانب المتعلقة بالقطاع السياحي بالسلطنة من جهة أخرى، أوضح الحناوي، أن المنظمة العربية للسياحة قد تقدمت بأسمى آيات الشكر والتقدير لسلطنة عمان لانطلاقة احتفالية يوم السياحة العربي من مدينة مسقط هذا العام مقدرين الجهود التي تبذلها السلطنة لدعم السياحة العربية، مشيرا إلى قرار المنظمة، منحت وزير السياحة أحمد بن ناصر المحرزي مفتاح السياحة العربية لعام 2018، تقديرًا وعرفانًا من المنظمة في تنمية وتطوير السياحة العربية ودعمه لجهود المنظمة في هذا المجال أثناء ترأسه للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السابقة أيضًا تم أثناء الاحتفالية تكريم الدكتورة دينا الظاهر مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، حيث تم منحها جائزة ابن بطوطة لعام 2018م لجهودها في تنمية وتطوير صناعة السياحة العربية من خلال تعاونها مع المنظمة العربية للسياحة وكافة الوزارات والهيئات المعنية بهذه الصناعة الكبرى.



والجدير بالذكر فتتوقع المنظمة العربية للسياحة، أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح أو ما يزيد بمعدل 3 مرات على الأعداد الحالية للسياح إلى المنطقة العربية والتي كانت بحدود 73 مليون سائح، حيث تعتبر السياحة صناعة كبرى وموردًا اقتصاديًا مهمًا، حيث جاب العالم خلال عام 2017 أكثر من مليار و200 مليون سائح، مما يعطينا دلالة ومؤشرًا بمدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية والدولية وتطويرها، لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية وشعوبها وينمي مجتمعاتها المحلية ويثري