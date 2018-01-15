توقعات بتدفق السياح الروس إلى الخليج بحلول عام 2020

انسامد - 15 يناير / كانون ثاني - من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الروس المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38% بحلول عام 2020 وفقا للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018)، والذي ستنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22-25 أبريل 2018.



وتعتبر روسيا من أهم الدول المشاركة في معرض سوق السفر العربي على مدى السنوات الـ25 الماضية، وتضم قائمة العارضين الروس حكومة مدينة موسكو والاتحاد الوطني للسياحة ومدينة سان بطرسبرج. وقد ارتفع عدد الزوار الروس للمعرض بنسبة 17% على أساس سنوي بين عامي 2016 و2017.



أكد ذلك مدير أول معرض سوق سفر العربي سيمون بريس: «تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الوجهات المفضلة لدى السياح الروس، ولكننا شهدنا العديد من التغيرات على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب بعض التقلبات في الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة. ونتوقع حضور المزيد من الزوار الروس لهذه المنطقة خلال السنوات القادمة».



وتعززت العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 مع إطلاق العديد من الرحلات الجوية الإضافية وإعلان تسهيل دخول الروس لدولة الإمارات العربية المتحدة بدون تأشيرة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المعالم الترفيهية ووجهات التجزئة والفنادق والمنتجعات في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف بريس: «ستسهم زيادة عدد السياح الروس المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القادمة بدعم نمو قطاع السياحة في المنطقة وخاصة في مجال منافذ الأطعمة والمشروبات والفنادق والمنتجعات والمتنزهات ومراكز التسوق».



وكشف التقرير الذي أصدرته كوليرز إنترناشيونال أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستقبل الجزء الأكبر من الزوار الروس على مستوى المنطقة، وستشهد سلطنة عُمان أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.2%.



كما كشفت الدراسة عن توقعات زيادة عدد الزوار من دولة الإمارات إلى روسيا بنسبة 15% في عام 2018 بالمقارنة بعام 2016 حيث ستستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.



وقد شهدت دبي بالفعل زيادة بنسبة 98% على أساس سنوي في عدد الوافدين الروس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وتعد روسيا من أكبر 10 أسواق مصدرة للسياح الروس إلى إمارة دبي. وقد أعلنت شركة فلاي دبي مؤخراً زيادة عدد وجهاتها الجوية في روسيا حيث أضافت رحلات جديدة إلى محج قلعة وفورونيج وأوفا ومطار شيريميتيفو في موسكو.



كما أن دبي تعتبر الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر شعبية للوافدين من روسيا في عام 2016 بفضل إمدادات العقارات الفاخرة في هذه الإمارة. وارتفع عدد النزلاء الروس في فنادق أبوظبي بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2017 وفقاً لتقديرات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.



ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 20% على الأقل في عدد الزوار الروس للمملكة بحلول عام 2020.



وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.



ويعتبر سوق السفر العربي الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهدت دورة عام 2017 حضور أكثر من 39.000 شخص. بمشاركة 2.661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.



ويحتفل المعرض العام القادم بنسخته الخامسة والعشرين، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة جلسات تسلط الضوء على التطور الذي شهده قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مدى السنوات الـ25 الماضية، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال الـ25 سنة المقبلة.



