مطار دبي الدولي الأفضل في الشرق الأوسط

انسامد - 19 ديسمبر / كانون الاول /تم اختيار مطار دبي الدولي، المطار المفضل في الشرق الأوسط ضمن جوائز مجلة كوندانست ترافلر واسعة الانتشار.



وجرى التصويت لمطار دبي الدولي جنباً إلى جنب مع مطاري تشانجي وهونغ كونغ الدوليين، كأفضل مطارات دولية، من قبل قراء كوندانست ترافلر في مجال رحلات الترانزيت والتسهيلات المقدمة لهذه الفئة من المسافرين، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".



وقالت أنيتا مهرا نائب النائب الأول للرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية في مطارات دبي :"نحن ممتنون للغاية لعملائنا للتصويت لنا كالمطار المفضل لديهم. وهذا التصويت يعتبر ثمرة لجهودنا الدؤوبة للارتقاء الدائم بخدماتنا وتعزيز تجربة المسافرين".



وسجل مطار دبي الدولي نموا بنسبة 6.9% في حركة المسافرين في أكتوبر/تشرين الأول رغم تراجع عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت من أكثر مطارات العالم ازدحاما.



وقالت مؤسسة مطارات دبي في بيان اليوم الاثنين، إن عدد المسافرين عبر المطار بلغ 6.86 مليون في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 6.42 مليون قبل عام.



وانكمشت حركة الطائرات، الإقلاع والهبوط، للشهر السادس على التوالي رغم ارتفاع عدد الركاب لكل رحلة 11.6% إلى 213 راكبا.



ويعد المطار مركزاً للعمليات لشركة طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرات ايرباص ‭‭A380‬‬.



