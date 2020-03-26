مؤسسة جي الألمانية تعلن تعليق تنفيذ برامجها في ليبيا

انسامد - 26 مارس - اذار - قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق إن فرع مؤسسة GIZ الألمانية أعلن تعليق تنفيذ برامجها في ليبيا حتى يوليو القادم. ونقلت الوزارة عن رئيس فرع المؤسسة بليبيا " سابين هارتيق " قوله إن هذا الإعلان يعني إيقاف تنفيذ برامج ريادة الأعمال في ربوع ليبيا للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتجنب العدوى. وأشادت GIZ بجهود المؤسسات التي أنجزت تدريبات HP LIFE على الرغم من الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد، مؤكدة على أنه تم التنسيق مع اللجنة الاستشارية بصندوق التسهيلات المالية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وفي السياق ذاته نوهت إلى أن النشاط سيقتصر فقط على الاجتماعات الضرورية والتي تشمل عددا صغيرا من المشاركين، فيما سيعلق الإطار الزمني لإجراء التدريبات التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم حتى يوليو القادم.



