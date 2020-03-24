السراج:نرفض استخدام وسائل الإعلام في اثارة الفتنة

انسامد - 24 مارس - اذار - أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق، فائز السراج، عن رفضه لأي استخدام لوسائل الإعلام وقنواته
ووسائط التواصل الاجتماعي في إثارة الفتنة والتحريض على العنف .
وأبدى رئيس المجلس في بيان له الليلة الماضية رفضه واستهجانه للغة
الخطاب التحريضي المتحامل التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج
حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن .
وأضاف في بيانه " نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسؤول يطال
وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي
الكريم على امتداد الوطن " ، كما " نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم
ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد
المنصهر أصولا وأعراقا وأرحاما وتاريخا ومصيرا " .
وحمّل البيان من يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية
المسؤولية القانونية. ..