السراج:نرفض استخدام وسائل الإعلام في اثارة الفتنة

انسامد - 24 مارس - اذار - أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عن رفضه لأي استخدام لوسائل الإعلام وقنواته ووسائط التواصل الاجتماعي في إثارة الفتنة والتحريض على العنف . وأبدى رئيس المجلس في بيان له الليلة الماضية رفضه واستهجانه للغة الخطاب التحريضي المتحامل التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن . وأضاف في بيانه " نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسؤول يطال وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن " ، كما " نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد المنصهر أصولا وأعراقا وأرحاما وتاريخا ومصيرا " . وحمّل البيان من يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية. ..



