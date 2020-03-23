ليبيا:برنامج توعوي ضد وباء " كورونا" في مراكز الإيواء

انسامد - 23 مارس - اذار - بالشراكة مع مركز الطب الميداني والدعم وفرق العمل المكلفة من حملة شباب ضد "كورونا" ، أطلقت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أمس الأحد برنامج الدعم الصحي للنازحين بمراكز الإيواء، الذي شمل مركز إيواء طارق بن زياد، بحضور عميد بلدية حي الأندلس ومدير الخدمات الصحية بالبلدية والمشرفين على المركز. ووفقا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء فقد اشتمل البرنامج الكشوفات الطبية للنازحين ومنح الحالات المرضية منها العلاج اللازم ، وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية للوقاية من وباء" كورونا"، بالإضافة لتعقيم المركز من أجل ضمان سلامة النازحين من الوباء، وأكدت الفرق المكلفة بالحملة الاستمرار في هذا العمل الإنساني ليشمل كل مراكز الإيواء في طرابلس