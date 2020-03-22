كونتي: إيطاليا توقف الإنتاج في أراضيها بسبب كورونا

أنسامد - 22 مارس / آذار - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تعليق الإنتاج في كافة انحاء إيطاليا باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال كونتي في كلمة متلفزة: إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم. لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".



وتابع أن الصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريدية والمالية والتأمين والنقل ستُواصل عملها، مضيفا: نحن نُبطئ المحرك الإنتاجي للبلاد، لكننا لا نوقفه.



وأردف رئيس الوزراء الايطالي: لا يمكننا إخفاء الحقيقة الموجودة أمامنا كل يوم. إنّها أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية".



وسجلت ايطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 4825 وفاة لتصبح إيطاليا أكثر دولة متضررة في العالم.



