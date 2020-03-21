كورونا:الكنيسة القبطية فى مصر تقررغلق جميع الكنائس

أنسامد - 21 مارس /آذار - جتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس
برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم لمناقشة آخر
التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19
وأصدرت اللجنة بيانًا، جاء نصه:"في إطار متابعة الوضع الاستثنائي
الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعًا
منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا
المستجد COVID-19 في مختلف دول العالم، ومن بينها بلادنا العزيزة
مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي
يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين
وتابع البيان:"ونظرًا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي
إلى سرعة انتشار الفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من
منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية ، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا:
- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة
- غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن
تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى
جميع أديرة الرهبان والراهبات
- يسري هذا القرار من اليوم السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين من
تاريخه، ولحين إشعار آخر