المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

أنسامد - 15 مارس / آذار - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم / الأحد / إن الأتراك قاموا ببناء محطات رادار وصواريخ قرب مصراتة ومعيتيقة.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة أن الاشتباكات الحاصلة تهدف لمنع الاعداء من استغلال الهدنة المعلنة، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يقاتل من أجل السلام في ليبيا.



وأشار المسماري إلى أن كل آبار النفط والغاز تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي.



وتابع أن الجيش الليبي يستهدف مصادر النيران ومخازن الذخائر، مؤكدا أن الشعب الليبي بالكامل والقيادة العامة يرفضان الوجود التركي ويرفضان وجود جندي أجنبي واحد على الأراضي الليبية.



ونوه إلى أن الجيش الليبي استهدف الايام الماضية أهدافا تركية في قاعدة معيتيقة، من بينها منظومات دفاع جوي، مؤكدا وقوع قتلى وسط الأتراك في هذه العمليات.



وأردف قائلا: نحن جاهزون دائما للتعامل مع أي تهديد أمني، وجاهزون لاحترام الهدنة تلبية لنداء الاصدقاء وجاهزون لاسكات البنادق في حالة نجحت اجتماعات 5+5 وفقا للشروط التي وضعتها القيادة العامة. ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرسل إلى ليبيا من 300 إلى 400 إرهابي يوميا على طائرات مدنية.



وأضاف اللواء المسماري أن تركيا نقلت ألفي مرتزق إلى ليبيا، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة عن طريق طائرات مدنية، مشيرا إلى وجود ما يقارب ألف خبير وضابط عسكري في ليبيا.



وقال المسماري إن فرنسا تريد ليبيا آمنة مستقرة لأن استقرار وأمن ليبيا يقطع تمويل مادي كبير عن الارهابيين الذين يهددون الدول التابعة لفرنسا في افريقيا مثل التشاد والنيجر، منوها أن إيطاليا كذلك تريد أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة حتى لا تتضرر إيطاليا من الهجرة غير الشرعية ومن غيرها من الأمور.



