مفوض السلم الافريقي "متفائل" بتنسيق أفريقي أممي بشان ليبيا

انسامد - 12 مارس - اذار - أعرب مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي "اسماعيل شرقي" عن "تفاؤله" بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الافريقي و منظمة الامم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع الليبي خلال الايام القادمة. و قال "شرقي" في تصريح للصحافة امس عشية انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا في الكونغو، "إني متفائل حيال المرحلة القادمة التي ستشهد تعاون أفضل بين الاتحاد الافريقي و منظمة الأمم المتحدة بشأن الأزمة في ليبيا". و اشار هذا المسؤول الى أنه خلال اجتماع انعقد على هامش القمة ال33 للاتحاد الافريقي باديس ابابا، اتفق كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" و رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي "موسى فقي محمد" و رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا "دونيس ساسو نغيسو" على القيام ب " أعمال ملموسة" حتى يتمكن الاتحاد الافريقي من الاضطلاع بدور أهم في الأزمة الليبية.



و اضاف أن جميع هؤلاء اتفقوا على "اشراك الاتحاد الافريقي في المشاورات السياسية الليبية بجنيف" و التحضير ل "نشر لجنة مشتركة لمراقبة وقف اطلاق النار ميدانيا " في حالة توصل الأطراف المتنازعة الى اتفاق. وأعرب "شرقي" عن اسفه لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا و عدم احترام الحظر المفروض على الاسلحة مشيرا الى أن هذه التفاعلات "تعقد أكثر عملية البحث عن حل للأزمة الليبية". و فيما يتعلق بالاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا المقرر اليوم الخميس بمدينة أويو الكونغولية، أوضح مجلس السلم و الأمن أنه مخصص لبحث الوضع في ليبيا و التحضير لندوة المصالحة الوطنية الليبية الشاملة المتفق عليها في لقاء برلين. يذكر أن أربعة بلدان افريقية هي الجزائر وتشاد وجنوب افريقيا والكونغو ستشارك اليوم الخميس في مدينة أويو في الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا. .



