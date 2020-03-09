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الاتحاد الأوروبي يخطط لاستقبال1500 مهاجر قاصر في جزر يونانية
    انسامد - 9 مارس - اذار - أعلنت الحكومة الألمانيّة صباح اليوم الإثنين أنّ تحالفًا "تطوّعيًا" من دول الاتّحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطّعت بهم السبل حاليا في الجزر اليونانيّة. وقالت الحكومة الألمانيّة في بيان إنّ هناك "على المستوى الأوروبي مفاوضات تجري هذه الأيام بشأن حلّ إنساني بهدف تنظيم رعاية هؤلاء القصر في إطار " حالف من المتطوعين"، من دون أن تُحدّد البلدان التي ستشارك في هذا التحالف . ويأتي هذا الإعلان في وقت يُتوقّع أن يصل الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الإثنين إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن وضع المهاجرين على الحدود التركية اليونانية. .

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