الداخلية السعودية تعلن عزل محافظة القطيف مؤقتا بسبب كورونا

أنسامد - 8 مارس / آذار - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم / الأحد / تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا وتعليق العمل أيضا في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المحافظة بسبب تفشي فيروس كورونا. وأفادت الداخلية السعودية بأن الحالات ال 11 المصابة بفيروس كورونا في البلاد هي من سكان محافظة القطيف.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها، ونظرا لأن جميع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد، هي من سكان محافظة القطيف، فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتا، مع تمكين العائدين من سكانها من الوصول إلى منازلهم.



كما تقرر وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.



