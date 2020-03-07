ماكرون يحذر من وباء "لا يرحم".. ووفيات فرنسا ترتفع

أنسامد - 7 مارس /آذار - حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إثر تسجيل 138 حالة جديدة، الخميس، وبلوغ الوفيات سبعا منذ يناير الماضي.



وقال مدير الإدارة العامة للصحة، جيروم سالومون: "لدينا في فرنسا إلى هذا اليوم عند الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) 423 حالة مؤكدة، ما يعني 138 حالة إضافية مقارنة بالأمس". وأضاف "لدينا 7 وفيات، 6 رجال وامرأة".



وأوضح أن ثمة 23 مصاباً في حال حرجة وضعوا في العناية المركزة، في زيادة بثماني حالات عن الأربعاء، وهذا أكبر ارتفاع في تعداد الإصابات والوفيات في يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.



وأعلن ماكرون، الخميس، أثناء افتتاحه اجتماعا بحضور 20 متخصصاً، "ندرك جميعاً في لحظة معيّنة (...) أنّ الوباء لا يرحم في مطلق الأحوال".



وأضاف "إننا مجتمعون بدايةً لمحاولة إيقاف وصول الفيروس، ثم لإبطاء الانتشار".



