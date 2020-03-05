البرلمان الأوروبي : ملتزمون بقوة لدعم عملية السلام في ليبيا

انسامد - 5 مارس - اذار - أعرب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية " أندريا كوزولينو" عن أمتنانه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، " غسان سلامة " وجهوده لايجاد حل سياسي للازمة الليبية. قال كوزولينو " إننا نعرب عن امتناننا لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامه، على عمله وجهوده لإنهاء الأزمة في ليبيا ونحن ندرك الالتزام القوي الذي تم التعهد به منذ بداية ولايته في عام 2017 ومؤخراً في تسهيل تنفيذ إعلان برلين وفي محادثات جنيف التي يسرتها الأمم المتحدة". وأشار رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، إن البرلمان الأوروبي ما يزال ملتزما بقوة لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا. وأضاف " كوزولينو " لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة الحوار السياسي بين كل الأطراف في ليبيا.



