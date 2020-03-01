الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

أنسامد في الأول من مارس / آذار - أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى إيطاليا اعتبارا من الاحد الأول من مارس بعد ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا.



وأعلن المكتب الإعلامي للشركة في بيان له عن تغييرات في بعض الرحلات إلى إيطاليا بسبب ارتفاع إصابات كورونا هناك في الأيام الأخيرة، منوها أن الركاب الذين حجزوا رحلاتهم من تركيا إلى إيطاليا بين الأول من مارس وحتى 31 مايو يمكنهم تعديل أو إلغاء حجوزاتهم مجانا.



جاء القرار بعد توصيات أصدرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي توصي المسافرين بتجنب أي سفر غير ضروري إلى إيطاليا.



