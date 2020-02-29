تركيا تعلن تدمير «منشأة للأسلحة الكيميائية» في سوريا

أنسامد - 29 فبراير /شباط - أعلنت تركيا اليوم (السبت) أنها دمرت «منشأة للأسلحة الكيميائية» تابعة للنظام السوري في شمال شرقي البلاد، رداً على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً يوم الخميس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وليل الجمعة - السبت، دمرت القوات التركية «منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كلم جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للنظام»، كما أعلن مسؤول تركي كبير رفض الكشف عن هويته لصحافيين، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.



من جهته، أكد قائد عسكري في الفصائل السورية المدعومة من أنقرة لوكالة الأنباء الألمانية، «قصف الجيش التركي بصواريخ أرض أرض معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في منطقة سفير جنوب شرقي مدينة حلب مساء أمس، وقد دمرت الكثير من المباني نتيجة القصف والانفجارات، كما سقط قتلى وجرحى أغلبهم من (الحرس الثوري الإيراني)».



وأوضح القائد العسكري أن «الانفجارات العنيفة طالت معامل الأسلحة والذخيرة وهزت مدينة حلب التي تبعد حوالي 25 كلم، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المنطقة».



