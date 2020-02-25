ليبيا..ضبط 2550 مهاجر غير شرعي:

انسامد - 25 فبراير - شباط - كشف رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد " إبراهيم الأربد " اليوم عن أن الجهاز تمكن خلال عام 2019 من ضبط عدد( 2550 ) مهاجر غير شرعي . وأضاف " الأربد " في تصريحات صحفية أن من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ( 38 ) سوداني و ( 19 ) مصري بينهم ( 6 ) بمرض الأيدز. وأكد رئيس الفرع أن الجهاز قام بترحيل ( 1868 ) مهاجر مخالفين للشروط منهم ( 1060 ) مصري و ( 705 ) سوداني و( 73 ) تشادي و (11 ) من النيجر و( 5 ) من نيجيريا و( 2 ) من الجزائر و( 4 ) من الصومال وعدد واحد من كل من بنغلاديش وباكستان.



