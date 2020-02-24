الكشف عن موعد انطلاق الملتقى الاقتصادي الجزائري الليبي

انسامد - 24 فبراير - شباط - أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد انطلاق الملتقى الاقتصادي الجزائري الليبي برعاية وزير التجارة الجزائري وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 من شهر مارس المقبل. وذكر المجلس أن الملتقى سيتناول عدة مواضيع لفتح مجالات التعاون والشراكة في الاقتصاد والتجارة البينية، وسيحضره رجال أعمال ومؤسسات تجارية وعدد من المسؤولين الحكوميين. وفي السياق ذاته أكد مجلس أصحاب الأعمال على أنه ستتاح الفرصة لعقد لقاءات مباشرة بين أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم من الجزائر بالإضافة إلى إقامة معرض للمنتجات الجزائرية. وستشارك في الملتقى العديد من الشركات المتخصصة في مجالات المواد الغذائية والمواد الزراعية والأدوية ومستلزماتها ومصانع الإسمنت وشركات البناء والاستثمار العقاري وشركات غيرها بتخصصات مختلفة.



