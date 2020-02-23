الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

أنسامد - 23 فبراير /شباط - أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.



وأضاف بوغدانوف وفقا لصفحة وزارة الخارجية في موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي : نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة.



​وتابع: لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهتز بسبب النزاعات الحادة والتناقضات الخطيرة والتي تنجم إلى حد كبير عن التدخلات الخارجية.



