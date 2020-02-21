حفتر: مستعد لوقف إطلاق النار شرط انسحاب المرتزقة من ليبيا

أنسامد - 21 فبراير /شباط - قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إنه مستعد لوقف إطلاق النار في حالة انسحاب "المرتزقة السوريين والأتراك" من البلاد وتوقف تركيا عن مد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بالسلاح. وأضاف حفتر في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية: أي وقف لإطلاق النار سيكون معلقا على تنفيذ عدة شروط: انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، والقضاء على الجماعات الإرهابية.



وتابع أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الطرف الآخر بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة، منوها أن " القوات المسلحة تقيم الوضع في طرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية، وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".



