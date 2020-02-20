سفير روسيا: تعزيز العلاقات مع إيطاليا والتركيز على الاقتصاد

أنسامد - 20 فبراير / شباط - قال سفير الاتحاد الروسي في إيطاليا سيرغي رازوف، إن "العلاقات بين إيطاليا وروسيا مستقرة، تمضي قدمًا، وفي الواقع كان هناك تسارعاً في علاقاتنا في الشهرين الأخيرين، مع مكالمات عديدة جرت بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي".



وخلال الندوة الإيطالية ـ الروسية التي استضافها استوديو جاني، أوريغوني، غريبّو، كابيللي وشركائه في ميلانو، الخميس، أضاف السفير رازوف، أن "هناك العديد من الاتصالات الثنائية، وأنا متأكد من أن الاتصالات ستتكثف بحلول نهاية العام".



وذكر السفير الروسي أنه على وجه الخصوص "هناك أحاديث تدور عن ليبيا وعن دور روسيا في تنظيم هذه القضايا، وهو أمر مهم بالنسبة لإيطاليا".



وخلص السفير رازوف الى القول إن التعاون بين البلدين "مستمر على الصعيد الاقتصادي والتجاري أيضًا"، لكن من المهم أيضًا "المضي قدمًا في التعاون المالي، حيث يوجد الكثير" مما يمكن فعله.



