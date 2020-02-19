الأزمة الليبية:صبري بوقدوم يستقبل من طرف فايز السراج بطرابلس

انسامد - 19 فبراير - شباط - استقبل وزير الشؤون الخارجية, صابري بوقدوم بطرابلس من طرف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا, فائز السراج.



وتناول لقاء السيد السراج مع السيد بوقدوم والوفد المرافق له مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية الجزائرية-الليبية وسبل تطويرها, وذلك بحضور وزير خارجية ليبيا, محمد سيالة, ومبعوث الرئيس السراج لدول المغرب العربي, جمعة القماطي.



واكد الوزير بوقدوم إنه "لا يوجد حل عسكري للازمة، وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب".



من جانبه شكر السيد السراج الجزائر على ما تبذله من جهد سياسي ودبلوماسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً على "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".



وسبق للسيد بوقدوم ان زار مدينة بنغازي الليبية و التقى باللواء خليفة حفتر, وبحثا مستجدات الوضع في ليبيا و العلاقات بين البلدين, متطرقين ايضا لدور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا.



