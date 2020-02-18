ليبيا:اتفاق اوروبي بإطلاق مهمة بحريةلمراقبة حظر الأسلحة

انسامد - 18 فبراير - شباط - توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعو الإثنين في بروكسل، إلى اتفاق يقضي بإطلاق مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يتم انتهاكه من أكثر من جهة باستمرار.



إعلان أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين أنهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.



وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في ختام اجتماع في بروكسل "إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها". وأكد نظيراه الألماني والنمساوي الأمر.



