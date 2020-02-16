ستيفاني وليامز: أوضاع الليبيين تسوء بسبب الحرب

أنسامد - 16 فبراير /شباط - قالت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني وليامز إن الوضع الميداني في ليبيا مقلق للغاية، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لليبيين بسبب الصراع الدائر في البلاد.



وأضافت في مؤتمر صحفي في ميونخ بعد اجتماع اللجنة الدولية الخاصة بليبيا: على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا يزال الوضع مقلقا للغاية على الأرض، مشيرة إلى أن الشعب الليبي ما زال يعاني والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور والتفاقم بسبب الحصار المفروض على النفط.



من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إلى إنشاء بعثة أوروبية للاشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا برا وجوا وبحرا.



