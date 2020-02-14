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ارتفاع الصادرات الايطالية العام الماضي
    أنسامد - 14 فبراير /شباط - ارتفعت الصادرات الإيطالية في عام 2019 بنسبة 2.3%، على الرغم من تراجعها مقارنة بعام 2018 الذي سجلت فيه ارتفاعا بلغت نسبته 3.6%.

    في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 0.7%، وفقا لبيانات المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).

    في ديسمبر 2019، انخفضت الصادرات بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت الواردات 0.8% مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.2% وانخفضت الواردات بنسبة 2.2%. في الربع الأخير من عام 2019، ارتفعت الصادرات 0.9% وتراجعت الواردات 1.7% مقارنة بالربع السابق.

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