ارتفاع الصادرات الايطالية العام الماضي

أنسامد - 14 فبراير /شباط - ارتفعت الصادرات الإيطالية في عام 2019 بنسبة 2.3%، على الرغم من تراجعها مقارنة بعام 2018 الذي سجلت فيه ارتفاعا بلغت نسبته 3.6%.



في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 0.7%، وفقا لبيانات المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).



في ديسمبر 2019، انخفضت الصادرات بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت الواردات 0.8% مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.2% وانخفضت الواردات بنسبة 2.2%. في الربع الأخير من عام 2019، ارتفعت الصادرات 0.9% وتراجعت الواردات 1.7% مقارنة بالربع السابق.



