ارتفاع الصادرات الايطالية العام الماضي

أنسامد - 14 فبراير /شباط - ارتفعت الصادرات الإيطالية في عام 2019
بنسبة 2.3%، على الرغم من تراجعها مقارنة بعام 2018 الذي سجلت فيه
ارتفاعا بلغت نسبته 3.6%.
في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 0.7%، وفقا لبيانات المعهد
الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).
في ديسمبر 2019، انخفضت الصادرات بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت
الواردات 0.8% مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، سجلت
الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.2% وانخفضت الواردات بنسبة 2.2%.
في الربع الأخير من عام 2019، ارتفعت الصادرات 0.9% وتراجعت
الواردات 1.7% مقارنة بالربع السابق.