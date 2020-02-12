مطار دبي ورلد سنترال استقبل 1.6 مليون مسافر العام الماضي

انسامد - 12 فبراير - شباط - سجل مطار دبي ورلد سنترال طفرة كبيرة في عام 2019 من حيث الطاقة الاستيعابية حيث ارتفع عدد المسافرين في العام 2019 ليصل إلى ما يزيد عن 1.6 مليون مسافر أي بنسبة تزيد عن 81.5%.



وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين نتيجة للعمليات المؤقتة التي قامت بها عدة شركات طيران أثناء فترة إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً لتجديده في الفترة بين أبريل ومايو 2019.



كما ارتفعت حركة المرور بالمطار في الربع الأخير من العام مقارنة بعام 2018 حيث استقبل مطار دبي ورلد سنترال 363 ألفًا و626 مسافراً /أي بنسبة تزيد عن 38.2%/ مع بدء العمليات الموسمية لشركات الطيران المستأجرة.



وجاءت على رأس الوجهات التي ساهمت في نمو الحركة المرورية بمطار دبي ورلد سنترال في العام 2019 رابطة الدول المستقلة /ليقصدها 583 ألفًا و763 مسافراً/ تليها منطقة جنوب آسيا /380 ألف مسافر/ ومنطقة دول الخليج العربي /281 ألفًا و244 مسافراً/ وتأتي روسيا على رأس البلدان التي توجه إليها المسافرون حيث سافر 549 ألفًا و806 مسافرين وتليها المملكة العربية السعودية /201 ألف و138 مسافراً/ والهند/ 193 ألفًا و900 مسافر/ أما عن أبر ز المدن جاءت موسكو في المقدمة حيث سافر إليها /253 ألفًا و092 مسافراً/ ثم بودابست /60 ألفًا و98 مسافراً/ وجدة /55 ألفًا و873 مسافراً/.



وقد سجل الربع الأخير من العام 8 آلاف و871 رحلة طيران ليكون إجمالي الرحلات السنوية 36 ألفًا و949 رحلةً /أي بنسبة زيادة 23.3%/.



فيما شهد الربع الأخير من العام إجمالي حمولات 234 ألفًا و741 طناً ليسجل مطار دبي ورلد سنترال حمولة شحن سنوية تصل إلى 911 ألفًا و571 طنًا /بانخفاض نسبته 7,7%/.



يشار إلى أنه يعمل بمطار دبي ورلد سنترال حالياً 6 شركات طيران تُشغل ما يقرب من 30 رحلة أسبوعية إلى 45 وجهة دولية حول العالم كما يُعد مطار دبي ورلد سنترال موطناً لـ 17 شركة نقل تسافر إلى 45 مدينة حول العالم.



