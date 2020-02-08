الرئيس الاوكراني يبحث في روما تعزيز علاقات بلاده مع ايطاليا

أنسامد - 8 فبراير /شباط - بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الايطالي جيوزيبي كونتي ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريللا مسألة تعزيز العلاقات بين البلدين.



وذكرت رئاسة الوزراء في بيان مقتضب أن كونتي استقبل زيلينسكي في قصر (كيجي) عصر اليوم وذلك في اطار زيارة رسمية يقوم بها الى ايطاليا حيث أجريا مباحثات ثنائية لم تتطرق الى فحواها.



كما استقبل ماتاريللا في وقت لاحق الرئيس الأوكراني بقصر (الكويرينالي) الرئاسي بحضور وكيل وزير الخارجية مانليو دي ستيفانو ممثلا عن الحكومة.



ونقلت وكالات الأنباء عن الجانب الأوكراني أن زيلينسكي تناول في لقائه برئيس الوزراء كونتي "تقوية الروابط الثقافية وتطوير التعاون العلمي والتقني وخاصة في قطاع الطيران" وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وإيطاليا.



وعلى وجه الخصوص أبدى الرئيس الأوكراني اهتمامه بجذب المستثمرين الإيطاليين إلى برنامج الخصخصة على نطاق واسع في أوكرانيا وكذلك مشاركة أبرز الشركات الإيطالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الطاقة الأوكراني.



وتعد ايطاليا أحد أكبر ثلاثة شركاء اقتصاديين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين على مستوى العالم بحجم تبادل تجاري يتجاوز أربعة مليارات يورو (4ر4 مليار دولار) سنويا.



