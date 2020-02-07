ثالث إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

أنسامد - 7 فبراير /شباط - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد الاعلان عن إصابة اثنين من السائحين الصينيين الأسبوع الماضي.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، وهو أول ايطالي يصاب بالفيروس، وثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين.



والإيطالي الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية. وتم نقل المصاب الذي يتراوح عمره بين 30 إلى 40 عاما إلى معهد سبالانزاني في روما.



