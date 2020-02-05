الجزائر: الجيش يعلن عن القضاء على ارهابيين

انسامد - 5 فبراير - شباط - اعلن الجيش الجزائري عن قتل ستة
"إرهابيين و توقيف ثلاثة آخرين" خلال عمليات أمنية نفذها في مناطق
مختلفة من الجزائر خلال شهر يناير المنصرم .
و حسب تقرير لوزارة الدفاع الجزائرية حول حصيلة عمليات امنية خلال
يناير المنصرم نشرته امس الثلاثاء، القت مفارز تابعة للجيش القبض
على 28 فرد بتهمة "دعم الجماعات الإرهابية" .
و يشير التقرير الي انه تم الكشف على "43 مخبأ للإرهابيين و59
قنبلة تقليدية و13 قذيفة ولغمين" إضافة الى كميات من الأسلحة
الآلية وذخائر ومواد كيميائية لصناعة المتفجرات.