Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
الجزائر: الجيش يعلن عن القضاء على ارهابيين
    انسامد - 5 فبراير - شباط - اعلن الجيش الجزائري عن قتل ستة "إرهابيين و توقيف ثلاثة آخرين" خلال عمليات أمنية نفذها في مناطق مختلفة من الجزائر خلال شهر يناير المنصرم . و حسب تقرير لوزارة الدفاع الجزائرية حول حصيلة عمليات امنية خلال يناير المنصرم نشرته امس الثلاثاء، القت مفارز تابعة للجيش القبض على 28 فرد بتهمة "دعم الجماعات الإرهابية" . و يشير التقرير الي انه تم الكشف على "43 مخبأ للإرهابيين و59 قنبلة تقليدية و13 قذيفة ولغمين" إضافة الى كميات من الأسلحة الآلية وذخائر ومواد كيميائية لصناعة المتفجرات.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو: عشاء في المطعم الصيني ضد الخوف والقلق

    ألبوم الصور