انسامد - 3 فبراير - شباط - أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الأحد بالجزائر العاصمة, أن هناك تطابق "تام ومطلق" في وجهات النظر بين الجزائر وتونس "على كل المستويات", من بينها القضايا الجهوية و الدولية و في مقدمتها الملف الليبي .



وشدد السيد تبون, في ندوة صحفية أعقبت المحادثات التي جمعته مع نظيره التونسي قيس سعيد بمقر رئاسة الجمهورية, على أن "حل الملف الليبي ينبغي أن يكون ليبي-ليبي", مؤكدا على ضرورة "إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها, ومنع تدفق السلاح".



وأبرز على ضرورة أن تكون تونس والجزائر هما "بداية الحل" للأزمة الليبية, من خلال "عقد لقاءات مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية, إما في الجزائر أو في تونس, من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية, بشرط أن يقبل هذا الاقتراح من طرف الأمم المتحدة".



وأبرز الرئيس تبون, أن اللقاء كان فرصة أيضا للتطرق إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية, مبرزا "التطابق التام" لموقف البلدين, المبني على أساس "رفض صفقة القرن والتمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف".



