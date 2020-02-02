تراجع الناتج المحلي الاجمالي لإيطاليا في الربع الاخير

أنسامد - 2 فبرار / شباط - سجل الناتج المحلي الاجمالي لإيطاليا انخفاضا بلغت نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث، بينما ظل ثابتًا على مدار العام، وفقا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات".



كان الانخفاض على أساس ربع سنوي هو الأكبر منذ الربع الأول من عام 2013، أي ما يقرب من سبع سنوات، وفقا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.



أظهر الربع الثالث من عام 2019 ارتفاعًا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، ومكاسب بنسبة 0.5% على أساس سنوي، فيما تقول الحكومة إن ميزانية 2020 ستحفز النمو.



