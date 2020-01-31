وزير الخارجية الايطالي: الهدنة في ليبيا هشة وهناك خروقات

أنسامد 31 يناير/ كانون الثاني - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن الهدنة في ليبيا ليست سوى على الورق فقط، مشيرا إلى أن الاطراف الأجنبية تواصل تزويد أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مما يهدد بإثارة صراع يهدد المنطقة بأكملها.



وأضاف دي مايو في إحاطة عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام مجلس الشيوخ الايطالي أن الهدنة هشة، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين احترام وقف إطلاق النار منوها بوجود تقارير تتحدث عن خروقات.



ودعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى تشكيل مهمة حقيقية تفرض احترام حظر تصدير الأسلحة المفروض على ليبيا.



وقال: نحتاج إلى مهمة أوروبية محددة بشأن مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا.إعادة تنشيط بعثة صوفيا كمهمة بحرية ليست كافية، منوها أن هناك حاجة إلى تعزيز الرقابة على دخول الاسلحة برا وجوا.



