وزير الصحة يناقش مع منظمة اليونيسيف التعاون في مجال الصحة

انسامد - 29 يناير - كانون الثاني - ناقش وزير الصحة المفوض "د.احميد بن عمر " مع رئيس مكتب منظمة اليونيسيف بليبيا و رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية والإسكان افاق التعاون في المجالات الصحية بين هذه المنظمات والوزارة والبرامج الصحية المشتركة التي ستنفذها المنظمات الدولية خلال العام 2020. كما تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة خلال السنة الماضية 2019م. وأكد وزير الصحة أهمية استمرار التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية من خلال مكتب التعاون الدولي بالوزارة . ويذكر أن منظمات الأمم المتحدة للصحة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لها تعاون مع وزارة الصحة والمراكز التابعة لها كمركز المعلومات والتوثيق ومركز مكافحة الأمراض