الأمن العراقي يحاول فض الاعتصامات..والمواجهات تحتدم

أنسامد - 25 يناير /كانون الثاني - تقدمت قوات الأمن العراقية صوب ساحة التحرير، مقر الاعتصام الرئيس في العاصمة بغداد، السبت، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص على المحتجين في محاولة لفض الاعتصام، الأمر الذي أدى إلى احتدام المواجهات.



وتصدى المحتجون لقوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين أطلق الجنود الرصاص والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل. واندلعت الاشتباكات واشتدت جدتها بعد أن شرعت قوات الأمن العراقية في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيس بالعاصمة بغداد، مما أثار غضب المتظاهرين.



