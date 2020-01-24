سفينة أوشن فايكنغ تنقذ 92 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنسامد 24 يناير/ كانون الثاني - أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتراني" غير الحكومية أن سفينة "أوشن فايكنغ"، التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أنقذت 92 مهاجراً قبالة السواحل الليبية صباح اليوم الجمعة.



وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": خلال عملية معقدة، أنقذت "أوشن فايكنغ" 92 شخصًا، بينهم نساء حوامل وأطفال، مضيفة أنهم كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين.



وتابعت أن عملية الانقاذ تمت على بعد 30 ميلاً بحرياً قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الذين تم إنقاذهم كانوا مرهقين إلى حد كبير، كما أنهم كانوا يعانون من أعراض انخفاض حرارة الجسم.



