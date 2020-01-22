يجب الاستعداد "لملايين" اللاجئين بسبب تغير المناخ

انسامد - 22 يناير - كانون الثاني - قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "فيليبو جراندي" إن العالم بحاجة للاستعداد لزيادة ضخمة في عدد اللاجئين قد تصل لملايين الأشخاص الذين ستدفعهم تبعات التغير المناخي للخروج من منازلهم. وأضاف "جراندي" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، أن قرارا صدر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع يعني أن من يفرون بسبب التغيرات المناخية يجب أن تعاملهم الدول التي يذهبون إليها على أساس أنهم لاجئون مما سيكون له تبعات كبرى على حكومات تلك الدول.



وتابع قائلا "بجب أن نستعد لزيادة ضخمة في أعداد من سينتقلون رغما عنهم ... لن أجازف بالحديث عن أعداد بعينها، هذا سيكون محض تكهن، لكن بالتأكيد نتحدث هنا عن ملايين". ومن بين التبعات المتعلقة بتغير المناخ التي قد تدفع السكان للفرار لدول أخرى ، حرائق الغابات وارتفاع مستوى البحر بما يؤثر على الجزر والمدن الساحلية المنخفضة وتدمير المحاصيل والماشية في مناطق مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والفيضانات حول العالم بما يشمل دولا متقدمة.



