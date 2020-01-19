السراج يدعو لنشر قوة حماية دولية في ليبيا

أنسامد 19 يناير/ كانون الثاني - دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لنشر "قوة حماية دولية" في البلاد، في حال استأنفت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملياتها العسكرية.



وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية قبل انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا: إذا لم ينه خليفة حفتر هجومه، سيتعين على المجتمع الدولي التدخل عبر قوة دولية لحماية السكان المدنيين.



وانتقد رئيس حكومة الوفاق الليبية، مستوى انخراط الأوروبيين حتى الآن، قائلا "للأسف، كان دور الاتحاد الأوروبي حتى الآن متواضعا جدا، على الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لديها علاقة خاصة مع ليبيا، وعلى الرغم من أننا جيران ولدينا مصالح مشتركة كثيرة.



وأعرب السراج عن خيبة أمله بسبب الاختلافات في الموقف الاوروبي بشأن الازمة الليبية. وقال: كنا نتوقع من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح ضد هجوم خليفة حفتر، والمساعدة في حل الأزمة الحالية.



