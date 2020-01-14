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مباحثات في الأمم المتحدة لتشكيل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار
    انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - أفادت مصادر دبلوماسية أنّ مباحثات تجري في الأمم المتّحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا . وأكّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى "مراقبة محايدة" إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين كل الاطراف . وقال " يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة إلى تدابير لبناء الثقة .

    هذا و تفيد الانباء انه قد تم تسجيل عدة خروقات للهدنة المعلنة في منطقتي صلاح الدين و عين زارا في طرابلس حيث يسمع السكان اصوات لقصف بالاسلحة الثقيلة.

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