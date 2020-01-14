مباحثات في الأمم المتحدة لتشكيل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - أفادت مصادر دبلوماسية أنّ
مباحثات تجري في الأمم المتّحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق
النار في ليبيا .
وأكّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى
"مراقبة محايدة" إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين كل
الاطراف .
وقال " يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة
إلى تدابير لبناء الثقة .
هذا و تفيد الانباء انه قد تم تسجيل عدة خروقات للهدنة المعلنة في
منطقتي صلاح الدين و عين زارا في طرابلس حيث يسمع السكان اصوات
لقصف بالاسلحة الثقيلة.