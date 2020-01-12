ليبيا: حكومة الوفاق تعلن وقف إطلاق النار

أنسامد 12 يناير/ كانون الثاني - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل السبت-الأحد استجابة لمبادرة تركيا وروسيا.



وأكد المجلس دعمه المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية، مشددا على "حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".



ووفقا لبيان نشره في صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، دعا المجلس الرئاسي جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي إيجابيًا وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص.



وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أعلن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل السبت-الاحد على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.



