تونس: ضبط 91 شخصا لدى اجتيازهم الحدود البحرية باتجاه إيطاليا

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني - تمكنت قوات الأمن التونسية، من ضبط 91 شخصًا لدى محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة والعبور بطريقة غير شرعية نحو اتجاه إيطاليا انطلاقا من مدينة صفاقس.



وأفادت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة - بأن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطنى بصفاقس، نجحت أمس الخميس، بمشاركة فرقة التدخل البحري، من ضبط 35 مجتازا (29 تونسيا و7 من جنسيات دول أفريقية) داخل منزل فى طور البناء، كانوا يعتزمون المشاركة فى عملية اجتياز للحدود وأضافت أنه تم حجز سيارة وشاحنة ودراجة نارية استخدمتا فى نقل المجتازين، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة، أذنت بإحالة المجموعة على فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بصفاقس، مع إيقاف اثنين من منظمى العملية ووسيطين.



