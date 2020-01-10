وزير الخارجية الايطالي: بيان القاهرة حول ليبيا غير متوازن

أنسامد 10 يناير/ كانون الثاني - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن البيان الختامي الصادر عن إجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري غير متوازن.



وأضاف دي مايو الذي لم يوقع على البيان في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الايطالية: كان البيان الختامي غير متوازن للغاية ضد (حكومة فايز) السراج وتركيا، التي لا تزال حليفا رئيسيا لنا.



وتابع: أدعو الجميع لتحقيق التوازن، وخاصة شركاء الاتحاد الأوروبي.



ودعا دي مايو الاتحاد الأوروبي إلى التحدث بصوت واحد، كما دعا جميع الشركاء لتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الهروب إلى الأمام يفاقم الاوضاع.



وقال وزير الخارجية الايطالي إن ما يحدث في ليبيا حرب بالوكالة، وإذا لم نشرك الجميع فلن نتمكن من وقف التدخل الخارجي.



