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دي مايو :إتفاق على ضرورة الوصول لحل سلمي للأزمة الليبية
    أنسامد - 9 يناير /كانون الثاني - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنّ كل الدول التي زارها متفقة على ضرورة الوصول لحل سلمي ووقف إطلاق النار بليبيا؛ لضمان استقرار المنطقة.

    وأكد لويجي دي ميلو -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية- أن إيطاليا ستبقى صديقة للشعب الجزائري وحكومته، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الجزائر جنبا إلى جنب في جميع مجالات الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي لضمان مستقبل الأجيال القادمة، مشددا على أهمية التنسيق في مجال محاربة الإرهاب.

    ولفت الوزير الإيطالي إلى أن إحلال الأمن في ليبيا يعني ضمان أمن إيطاليا.

    من جانبه ، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن التنسيق بين الجزائر وإيطاليا بخصوص الأزمة الليبية هو جيد جدا في الوقت الحالي بعد أن دعمت إيطاليا المقاربة الجزائرية التي ترتكز عل السلمية والحل السياسي.

    وأضاف بوقادوم أن "الحل سياسي والسلمي بالنسبة لليبيا هو الأنسب والأصلح.. لهذا نرفض التدخل الأجنبي فيها ونصر على احترام شؤونها الداخلية مع حظر تزويد الجماعات المسلحة في ليبيا".

    وشدد على أن المفاوضات بين كل الأطراف الليبيين المتصارعة ضرورية في هذا الوقت لأنهم المعنيون الأوائل بما يحصل داخل وطنهم.

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