تونس تدعو مجلس الأمن لفرض احترام قراراته حول ليبيا.

انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - شاركت تونس في جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الاخيرة في ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة " غسان سلامة ". وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، فقد عبرت تونس عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين على خلفية التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس . وشددت تونس على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي "يدعو كافة الأطراف إلى الإلتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح ". ودعت تونس في هذا السياق إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحّة حقنا للدماء. وأكدت الخارجية التونسية في بيانها مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق. كما شدّدت تونس من جهة أخرى على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا.



