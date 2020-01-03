إيطاليا: حركة خمس نجوم قلقة من ارسال قوات تركية إلى ليبيا

أنسامد 3 يناير - كانون الثاني - أعربت حركة خمس نجوم الايطالية عن قلقها إزاء قرار البرلمان التركي بالموافقة على التدخل العسكري في ليبيا.



وقال نواب حركة خمس نجوم في بيان لهم إن قرار البرلمان التركي يبعث على القلق ويزيد من حدة التوترات، مشيرين إلى أن تحقيق الاستقرار في هذا البلد يصبح أكثر صعوبة مع إرسال قوات أجنبية هناك. وأكدت حركة خمس نجوم على ضرورة الحوار والدبلوماسية لتسوية الازمة الليبية. كما أعربت أيضا عن قلقها بشأن المخاوف من انتقال مقاتلين من سوريا إلى ليبيا بموافقة أنقرة.



وأضاف البيان: لقد طالبنا مرارا بحل سياسي للأزمة الليبية التي كان لها بالفعل تداعيات خطيرة على الشعب الليبي. ونعلم أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وكذلك وزير الخارجية لويجي دي مايو يتابعان عن كثب تطورات الاوضاع في ليبيا.



