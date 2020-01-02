الجزائر: إعتقال ثلاثة "إرهابيين" بولاية سكيكدة

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - أعلن الجيش الجزائري مساء أمس الأربعاء عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وصفهم بالإرهابيين وذلك في عملية امنية نفذها بولاية سكيكدة. حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية. وأوضح البيان أنه "في إطار عملية لمكافحة الإرهاب نفذها الجيش الجزائري ببلدية واد الزهور بولاية سكيكدة يومي الثلاثاء والاربعاء.



تمكنت مفارز الجيش من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين رفقة عدد من النساء والأطفال وحجز أسلحة نارية، فيما تمكنت مساء الاربعاء من إلقاء القبض على إرهابي ثالث، وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخائر وقنبلتين يدويتين