الكرة الأرضية تشهد اليوم كسوف حلقى للشمس

انسامد - 26 ديسمبر - كانون الاول - أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ان الكرة الأرضية ستشهد يوم غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م كسوف حلقى للشمس والمسمى بـ (حلقة النار) وهو آخر كسوف وآخر حدث فلكى لعام 2019 يمكن رؤيته فى شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا، كما يُرى ايضا فى الهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا حيث يغطى القمر حوالى 97% من مساحة قرص الشمس عند ذروة الكسوف .



وهذا الكسوف يستغرق 5 ساعات ونصف تقريبا، وهو يتفق مع اقتران الشمس بقمر شهر جمادى الأول للعام الهجرى 1441. وحسب موقع المركز, فإن الكسوف الحلقي للشمس هي ظاهرة فلكية نادرة، وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس بقليل، ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة وأوقات الكسوف تكون من بداية الكسوف في أول نقطة له على الأرض: 4:29 صباحاً وأقصى نقطة للكسوف الحلقي: 7:17 صباحاً ونهاية الكسوف في آخر نقطة له على الأرض: 10:05 صباحاً وان هذه الأوقات هي بتوقيت ليبيا المحلي.



وأفاد المركز بإن النظر المستمر والمباشر نحو الشمس وقت الكسوف أو غيره، من دون وسائل آمنة، قد يسبب العمى المؤقت أو الدائم.



