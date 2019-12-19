الاتحاد الاوروبي :لا نرحب بأية تدخلات خارجية في ليبيا

انسامد - 19 ديسمبر - كانون الاول - أكد المتحدث باسم مفوضية
الشؤون الخارجية الأوروبية " بيتر ستايو " أن الاتحاد الأوروبي لا
يرحب بأية تدخلات خارجية في ليبيا لأن الحل يجب أن يكون سياسيا من
الأطراف الليبية الداخلية.
واشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن الممثل الأعلى للسياسة
الخارجية " جوزيب بوريل " قد يزور ليبيا إذا لزم الأمر.
وأضاف: " نحن نراقب تطورات الوضع عن قرب في ليبيا ونكرر انه لا
يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا ، مشيرا الى ان حالة عدم الاستقرار
يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن ،ونحن لا نرحب بأي تدخلات خارجية لان
الحل هو حل سياسي داخلي من قبل جميع الأطراف".
واختتم " ستايو " تصريحه بالقول:" الممثل الأعلى للشؤون الخارجية "
جوزيب بوريل " قلق مما يحدث في ليبيا ونحن نريد التوصل إلى حل
سياسي وليس عسكري