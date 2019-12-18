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الاتحاد الافريقي:الوضع في ليبيا خطير
    انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - وصف رئيس الاتحاد الأفريقي " موسى فكي " خلال لقاء مع رئيس جمهورية الكونغو " دنيس نغيسو" الوضع في ليبيا بالخطير. ونقلت صحيفة " أدياك " الكونغولية عن " فكي " اعتقاده أن الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوص ليبيا، موضحا أن الهجوم الأخير على معسكر للجيش في النيجر يعد أحد عواقب الأزمة في ليبيا. وأشار " فكي " إلى ما وصفه بتهميش الاتحاد الأفريقي الذي شكل لجنة للبحث عن حل للمشكلة في ليبيا، موضحا أنه أصر على العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء الآخرين
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