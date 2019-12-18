الاتحاد الافريقي:الوضع في ليبيا خطير

انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - وصف رئيس الاتحاد الأفريقي "
موسى فكي " خلال لقاء مع رئيس جمهورية الكونغو " دنيس نغيسو" الوضع
في ليبيا بالخطير.
ونقلت صحيفة " أدياك " الكونغولية عن " فكي " اعتقاده أن الوقت قد
حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوص ليبيا، موضحا أن الهجوم
الأخير على معسكر للجيش في النيجر يعد أحد عواقب الأزمة في ليبيا.
وأشار " فكي " إلى ما وصفه بتهميش الاتحاد الأفريقي الذي شكل لجنة
للبحث عن حل للمشكلة في ليبيا، موضحا أنه أصر على العمل المشترك
بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء الآخرين