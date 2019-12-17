الجزائر:المجلس الدستوري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - انتخب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد فوزه بالرئاسيات التي جرت الخميس الماضي بنسبة 58،13 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، حسبما أعلن عنه مساء اليوم الاثنين المجلس الدستوري .



و أوضح رئيس المجلس كمال فنيش، خلال تقديمه للنتائج النهائية للرئاسيات، أن عبد القادر بن قرينة جاء في المركز الثاني بحصوله على 17،37 بالمائة من الأصوات، متبوعا بعلي بن فليس بنسبة 10،55 بالمائة و عز الدين ميهوبي بنسبة 7،28 بالمائة ثم عبد العزيز بلعيد بنسبة 6،67 بالمائة.



